JT Foot Mercato : le PSG tient le remplaçant tout trouvé de Lionel Messi

Le PSG a un plan B en cas de départ de Messi

L'avenir de Lionel Messi est flou. Surtout depuis ces récentes déclarations. Pour ne rien arranger, l'idée de partir à l'Inter Miami refait surface dans le journal AS. Car la franchise de MLS rêve de le faire venir ! Messi serait en contact avec David Beckham et, surtout, l'équipe de Floride devrait faire parvenir dans les prochains mois, une offre juteuse à l'Argentin ! Et en cas de départ, son remplaçant serait tout trouvé pour AS, avec Mohamed Salah ! Sportivement, il pourrait s'intégrer facilement dans l'effectif parisien, et surtout, important pour ce club, il entre dans le plan marketing du PSG, qui rêverait d'avoir une star originaire du Moyen-Orient ! Autre point important, son contrat se termine en 2023 avec Liverpool et il n'a toujours prolongé. C'est même un dossier épineux pour les Reds, qui est au point mort depuis de nombreuses semaines…

Retour en Serie A pour Donnarumma ?

L'ancien gardien de l'AC Milan veut rentrer chez lui en Italie, car il a le mal du pays, c'est qu'affirme La Gazzetta dello Sport. Sauf qu'en Serie A, ce sera compliqué de trouver preneur. Seule la Juventus se dégage, car la Vieille Dame apprécie depuis longtemps le portier de l'Italie. À part la nostalgie, il y a un autre point qui pèse sur le moral de Donnarumma, c'est sa concurrence et la cohabitation avec Keylor Navas. Cela pose problème à l'international transalpin. Mais ce dernier est arrivé l'été dernier au PSG, et il est donc sous contrat jusqu'en 2026. Ça semble bien difficile de l'arracher au Paris Saint-Germain. La solution la plus simple pour régler ce deuxième point pourrait être un départ de Navas au prochain mercato…

Le Real Madrid pioche au Shakhtar Donetsk

C'est officiel, un deuxième Vinicius au Real avec le recrutement de Vinicius Tobias ! En effet, le jeune latéral de 18 ans est prêté au Real Madrid pour un an et demi, lui qui appartient au Shakhtar Donetsk. Son option d'achat serait d'environ 18 M€. Et puis, Bruno Fernandes poursuit l'aventure avec Manchester United. C'est le club anglais qui l'a annoncé. Le milieu de terrain sera un Red Devil jusqu'en 2026, avec une année supplémentaire en option…