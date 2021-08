Everton : soirée compliquée pour Moise Kean face à Huddersfield

Moise Kean a vécu une soirée compliquée mardi soir. Titulaire avec Everton face à Huddersfield en Coupe de la Ligue, il s’est d’abord vu refuser un but pour une position de hors-jeu. L’ancien parisien a ensuite été exclu à la 59e minute.

La suite après cette publicité

Sur une remontée de balle, il est un peu bousculé par un joueur adverse. On le voit ensuite s’approcher de ce dernier et le pousser, avant qu’ils soient séparés. L’arbitre de la rencontre n’a pas hésité et a exclu directement l’attaquant de 21 ans. Les Toffees se sont finalement imposés 2-1, grâce à un but en fin de match d’Andros Townsend.