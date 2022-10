Liga : l'Espanyol et Valence dos à dos

Suite de cette septième journée de Liga, et pour lancer cette journée de dimanche, on avait droit à un duel entre l'Espanyol et Valence du côté de Barcelone. Deux équipes assez irrégulières en ce début de saison, même si les Ches étaient un peu au-dessus sur le plan comptable. Mais cet après-midi, ils se sont inclinés. Après une première période plutôt morne, c'est en deuxième période qu'il y a eu de l'animation. Gabriel Paulista a ainsi mis Valence devant au score (53e), mais les Catalans ont vite réagi, via l'inévitable Joselu (55e).

Et dans le sprint final de la rencontre, c'est Sergi Darder qui a offert, ou du moins pensait l'avoir fait, la victoire aux siens. Le meneur de jeu barcelonais a ainsi envoyé une superbe frappe, qui s'est logée au fond des filets de Giorgi Mamardashvili (83e). Mais en toute fin de temps additionnel, avec une énorme réussite, Eray Cömert mettait le pied et le ballon s'en est allé dans la lucarne. Alvaro, le portier catalan, pensant que le ballon allait sortir dehors (90e+6) ! A noter que les deux équipes ont terminé à dix suite aux expulsions de Marcos André puis de Martin Braitwhaite.

