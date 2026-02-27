Huit mois d’absence pour Valentin Carboni

Passé par l’Olympique de Marseille (en prêt) durant six mois lors de l’exercice 2024-25, Valentin Carboni était rapidement retourné à l’Inter après une blessure et seulement 4 apparitions sous le maillot olympien. Mais les choses ne s’arrangent pas pour l’Argentin, envoyé en prêt au Genoa durant la première partie de la saison (15 matches, 1 but). Puis, il est rentré au pays durant le mercato d’hiver. Prêté au Racing Club, le footballeur de 20 ans voulait retrouver régulièrement du temps de jeu et de la confiance.

Après 5 matches sous ses nouvelles couleurs, dont 3 en tant que titulaire, il a pris place sur le banc lors des deux derniers matches. Mais on ne le reverra plus avant un long moment. Ce vendredi, plusieurs médias argentins, dont Olé, révèlent qu’il souffre d’une rupture des ligaments croisés du genou droit. Ce n’est malheureusement pas la première fois qu’il est victime d’une telle blessure. En 2024, il avait déjà été touché, mais c’était au genou gauche. Si son club n’a pas encore communiqué, il va manquer au moins 8 mois de compétition, lui qui était en prêt jusqu’à la fin de l’année 2026.