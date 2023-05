Lorient : Yvon Mvogo raconte le but gag inscrit par Kylian Mbappé

Après-midi parfaite, ce dimanche, pour le FC Lorient. Ou presque. Vainqueur du Paris Saint-Germain (1-3) à l’occasion de la 33e journée de Ligue 1, le club lorientais a malgré tout concédé un but qui a beaucoup fait parler. Au duel avec Vincent Le Goff, Kylian Mbappé s’effondrait dans la surface de réparation lorientaise mais après un léger cafouillage, Yvon Mvogo captait finalement le ballon avant de… poser le cuir au sol pour effectuer sa relance. Le dernier rempart des Merlus voyait finalement le Bondynois lui subtiliser le cuir pour marquer dans la cage vide… Malgré la colère des Lorientais, le but était finalement validé.

«C’est une incompréhension totale», déclarait, à ce titre, Mvongo après la rencontre avant de revenir, plus en détails, sur cette action surréaliste dans un entretien accordé au Télégramme. «J’ai cru que l’arbitre avait sifflé, car je le vois avec le sifflet en bouche et il avait levé la main. Je pensais qu’il avait sifflé une simulation de Mbappé. Je vais le relever et je pose le ballon au sol en pensant pouvoir jouer long. D’où mon incompréhension… J’ai tout de suite couru vers l’arbitre, qui me dit qu’il n’a jamais sifflé et que le but est valable». Avec cette réalisation pleine de roublardise, Mbappé conforte lui sa place de meilleur buteur du championnat de France.

