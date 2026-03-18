CAN
Le Sénégal présentera bien le trophée de la CAN au Stade de France le 28 mars
1 min.
@Maxppp
La CAF a beau l’avoir sanctionné d’une défaite sur tapis vert deux mois après la finale de la CAN, le Sénégal n’en a que faire. La sélection présentera bel et bien le trophée à sa diaspora à l’occasion d’un match amical face au Pérou au Stade de France le 28 mars prochain.
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Equipe du Sénégal @GaindeYi – 17:13
J-10 | En attendant que cela se TAS, prenez vos billets et retrouvez les champions d’Afrique au stade de France ce 28 mars. La diaspora africaine à l’honneur pour un rendez-vous riche en football et en spectacle. #SenegalPerou #FriendlyGameVoir sur X
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Un communiqué de l’équipe nationale l’a confirmé. Cette célébration avec son public était déjà prévue depuis un petit moment. La sanction polémique de la CAF n’y changera rien. Les Lions de la Teranga donnent rendez-vous à leurs fans à partir de 14h.
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