Le Sénégal présentera bien le trophée de la CAN au Stade de France le 28 mars

La CAF a beau l’avoir sanctionné d’une défaite sur tapis vert deux mois après la finale de la CAN, le Sénégal n’en a que faire. La sélection présentera bel et bien le trophée à sa diaspora à l’occasion d’un match amical face au Pérou au Stade de France le 28 mars prochain.

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Un communiqué de l’équipe nationale l’a confirmé. Cette célébration avec son public était déjà prévue depuis un petit moment. La sanction polémique de la CAF n’y changera rien. Les Lions de la Teranga donnent rendez-vous à leurs fans à partir de 14h.