Liga : Séville publie un communiqué pour dénoncer l’arbitrage cette saison

Dans un communiqué publié ce samedi, le Séville FC regrette les nombreuses décisions arbitrales prises à son encontre depuis le début de la saison. «Le FC Séville veut montrer sa profonde préoccupation et son rejet absolu de nombreuses décisions arbitrales prises cette saison en relation avec les cartons jaunes et rouges reçus par leurs joueurs. Le club a toujours été et sera toujours absolument respectueux du collectif d’arbitres, sachant à quel point il est compliqué de mener à bien le travail d’arbitrage, mais du club, nous ne pouvons pas partager beaucoup de décisions concernant les cartons reçus par nos joueurs, ce qui à long terme nous a sérieusement nui dans la compétition».

Réduit à neuf lors du nul concédé face au Celta, vendredi soir, le club andalou livre ensuite une analyse détaillée de la situation. «Le FC Séville, qui avec un match de plus est la quatorzième (14e) équipe du classement des fautes commises, 329, est néanmoins l’équipe avec le plus de cartons rouges accumulés dans la saison, avec Elche (11), et la deuxième avec plus de jaune (91), seulement dépassé par Majorque (98). Quant au nombre total de cartons (rouge et jaune), c’est l’équipe la plus cartonnée du championnat, avec 102, dépassant Majorque avec 101 et Getafe avec 84 (qui est la troisième équipe qui commet plus de fautes avec 411), 82 de plus que le FC Séville ayant joué un match de moins. Ces données reflètent que c’est l’équipe qui a le pourcentage le plus élevé de fautes-cartons en Liga, bien qu’elle soit septième dans le tableau des équipes qui commettent le moins de fautes dans la catégorie».

