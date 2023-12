OM-OL : les Lyonnais se font allumer dans tous les sens

Mardi, l’Olympique Lyonnais a retrouvé le sourire. En effet, la DNCG a rendu son verdict et a assoupli ses sanctions contre le club de John Textor, qui pourra recruter cet hiver. Pour apporter du sang neuf à son équipe, la cellule de recrutement bénéficiera d’une enveloppe de 50 millions d’euros, un peu plus en cas de vente selon nos informations. Hier, nos confrères de L’Equipe expliquaient que les pensionnaires du Groupama Stadium voudraient recruter cinq à six joueurs tous capables d’être titulaires. Après la prestation d’hier soir à l’Orange Vélodrome (3-0), on a envie de vous dire que ce n’est pas cinq ou six joueurs qu’il faudrait mais un onze entier.

L'OL est au fond du trou

En effet, les Gones ont été mauvais à Marseille, où ils se sont incliné 3 à 0. L’addition aurait d’ailleurs pu être plus salée pour les coéquipiers de Dejan Lovren, qui ont réussi à rendre les Phocéens géniaux. Toujours dernier de Ligue 1, l’OL mérite sa place après la copie rendue hier. Dépassés en défense, mangés au milieu et inexistants devant, les Rhodaniens n’ont pas été à la hauteur de l’événement. Pierre Sage, comme Laurent Blanc ou Fabio Grosso avant lui, a pourtant fait son possible pour relancer la machine. Mais cet OL est terriblement mauvais. Un constat qui est également celui fait par la presse ce jeudi matin. "L’OL plus que jamais au fond du trou", titre Le Progrès.

Le quotidien régional a ensuite ajouté : «Les Lyonnais, qui comptaient sur ce match en retard à Marseille, pour impulser un élan après leur « défaite encourageante » à Lens, ont été dépassés par l’engagement et la volonté adverses (3-0). Cette saison est terrible… Déjà quatre entraîneurs se sont penchés sur le malade lyonnais depuis le début de la saison. Avec leur méthode, leur feeling, leur énergie, mais ils ne sont pas diplômés en psychologie non plus. Or, cet OL 2023-2024 flirte avec la dépression grave. Et on se demande ce que le meilleur entraîneur du monde, s’il était tenté de venir à son chevet, parviendrait à sauver.»

Les joueurs prennent cher

Nos confrères ont conclu ainsi : «malheureusement, ils n’étaient pas en capacité de réagir, et les voir aussi faibles dans l’impact, fait peur vraiment. Ce séjour express des Lyonnais en Provence, est à oublier très vite (…) Trop faibles au milieu à l’image d’un Paul Akouokou dépassé, peu pressants offensivement, malgré les initiatives de Diego Moreira et Ernest Nuamah, les Lyonnais n’ont jamais pesé, ne s’approchant que rarement devant le but de Lopez. Alexandre Lacazette a erré comme une âme en peine, descendant très bas pour aller chercher des ballons, et Rayan Cherki, assez désespérant, a multiplié les mauvais choix.»

Même constat dans les colonnes du Dauphiné Libéré qui a titré : "Cherki invisible, Gattuso donne la leçon à Sage : comment l’OM a enfoncé l’OL". Le site Olympique-et-Lyonnais est sur la même longueur d’onde. «L’OL n’y arrive toujours pas ! Dès la première mi-temps, l’OM a posé les bases de sa domination. Grâce à deux passes décisives de Pierre-Emerick Aubameyang, Vitinha et Murillo ont marqué respectivement à la 21e et 25e minute, donnant à l’équipe de Gennaro Gattuso une avance confortable de 2-0 à la mi-temps. L’OL, malgré quelques tentatives isolées, est resté en retrait, avec des performances particulièrement décevantes de Cherki et Lacazette.»

Cherki et Lacazette dans le dur

Des leaders qui ne sont d’ailleurs pas épargnés. Sur RMC Sport, Daniel Riolo a allumé Cherki. « Tu ne peux pas avoir une équipe qui joue au ballon avec des mecs qui ont une mentalité de merde comme celle qu’ont les Lyonnais. Ce que fait Moreira sur le but, c’est catastrophique. Le pire, c’est ce que fait Cherki, c’est cataclysmique. Cherki ne doit plus jamais remettre les pieds dans cette équipe. Cherki, ce n’est même pas la moitié du cerveau de Ben Arfa, c’est dire si ça va loin. C’est niveau CP Cherki, ce n’est pas possible de faire ce qu’il fait. De réclamer cette faute en levant les bras. Le mec a tout le temps les bras levés, c’est un ventilateur. Faut qu’il arrête. Tu insultes ton équipe, tu insultes les supporters de l’OL, on n’en a rien à foutre que tu saches jouer, vas faire un five avec tes amis.»

Il est vrai que le Lyonnais de 20 ans a réalisé un match horrible. La Rédaction FM lui a d’ailleurs attribué la note de 2. Même note dans L’Equipe. De son côté, Le Progrès lui a donné un 3. Mais le Bleuet n’a pas été le seul à sombrer. Toute l’équipe a connu des difficultés. On peut penser à Alexandre Lacazette, qui a volé son costume d’homme invisible à Maitland-Niles en première mi-temps hier soir. Nous lui avons donné la note de 2,5 pour sa prestation insipide. Nos confrères ont été un poil plus généreux avec un 3. Le Progrès a d’ailleurs écrit à son sujet : «pris dans l’axe marseillais à 3 têtes, il a été invisible en 1re période. Une frappe au-dessus en 2e période, mais il est toujours en recherche d’automatismes avec ses coéquipiers.» Le Dauphiné Libéré a aussi utilisé le mot "invisible" pour résumer sa prestation du soir.

Une colonne vertébrale à la dérive

Derrière, Dejan Lovren, dont de nombreux supporters réclament le départ, n’a pas été plus inspiré. Il a écopé d’un 2,5 sur notre site. Mauvais positionnement, en retard dans les duels, manque de lucidité dans les gestes défensifs, l’ancien de Liverpool n’aide clairement pas une équipe en manque de confiance, a-t-on écrit à son sujet. Même constat pour Le Progrès, qui lui a donné un 3. «Pour sa 4e titularisation de la saison, son aisance était restée au vestiaire. Souvent pris au un contre un, il n’a jamais pu se libérer.» Autre leader dans le dur, Anthony Lopes. Il n’a pas été aidé par son équipe mais il n’est plus le gardien qui sauvait les siens. Le portier a écopé d’un 4.

Enfin, dans l’entrejeu, les Gones n’ont pas réussi à exister à l’image d’un Paul Akouokou (note de 2,5), dont on sait pourquoi il était la doublure de la doublure au Betis. A ses côtés, un Maxence Caqueret, qui fait office de leader mais qui n’arrive pas évoluer à son meilleur niveau. La Rédaction FM lui a donné un 3 et a ajouté à son sujet : «le milieu français devait assumer son statut de cadre dans cette équipe qui avait proposé mieux face à Lens. Mais encore une fois, il a été débordé, à l’image de son équipe finalement. Il a été coupable de plusieurs erreurs techniques qui ont donné des occasions franches à Marseille. Quand son équipe est dans le dur, il est incapable d’élever son niveau. Un cadre à la dérive.» Ce n’est pas le seul taulier du vestiaire à être dans le dur. Lopes, Lovren, Lacazette, Cherki mais aussi Tolisso, qui enchaîne les passages à l’infirmerie et les mauvais matchs, ne sont plus à la hauteur. Si l’OL veut se sauver, ils devront se montrer bien meilleurs.