OM : Gerson est-il enfin à la hauteur ?

Cet été, sur les recommandations de Jorge Sampaoli, Pablo Longoria a cassé la tirelire de l’Olympique de Marseille pour recruter le milieu de terrain brésilien Gerson. Si on devinait ses qualités sur le terrain, on avait quand même du mal à comprendre le prix déboursé par les Phocéens (plus de vingt millions d’euros). En effet, il paraissait lent, loin du playmaker annoncé.

Mais à force de temps, de titularisations, même parfois sans explications logiques ou apparentes, il a enfin trouvé sa place dans sa nouvelle équipe. « Je travaille pour retrouver mon meilleur niveau. J'ai été aidé par le staff, le groupe, qui est très uni. Nous savons ce que nous voulons et je fais le maximum pour retrouver mon meilleur niveau », a-t-il commencé par expliquer souriant en conférence de presse.

Le Joker

Il faut dire que cela n’a pas dû être simple tant il a été ballotté dans le onze de départ, un peu comme tout le monde avec El Pelado : « au Brésil, j'avais plusieurs postes, j'ai d'ailleurs un surnom qui est le joker, je suis disponible pour occuper ces postes. Je me sens bien et je vais travailler pour être le plus performant possible. Au Brésil, je jouais beaucoup plus à l'arrière, je commandais plus qu'ici. Je suis plus offensif ici, plus de liberté pour attaquer. J'aime marquer des buts, je n'aurais jamais pensé avoir autant d'occasions pour marquer ».

Il est vrai que sa feuille de statistiques est plutôt belle cette saison (5 buts, tous en Ligue 1). Mais pour cela, il a fallu du temps, passer de neuf et demi à milieu central puis en sorte d’ailier gauche. C’est sa capacité à libérer Dimitri Payet, à percer balle au pied et à bien conserver son ballon qui font qu’il est beaucoup aimé malgré un contexte différent.

Il est mieux dans sa tête

« Chaque pays a sa culture, en Europe c'est différent, les joueurs sont rapides, physiquement plus fort. Avec le temps, j'arrive à me mettre au diapason des autres et j'arrive à me mettre au niveau des autres », a-t-il ainsi poursuivi.

Le long de cette belle conférence de presse, vendredi dernier, avant son but contre Brest, il a avoué être heureux. Mais cela n’a pas toujours été le cas : « quand on est bien dans sa tête, tout marche mieux, j'ai surtout fait un travail sur le mental, j'ai été aidé par le staff et mes collègues. Mais quand on se libère de ce qu'on lit, tout va mieux. Quand le mental va bien, les résultats suivent ».

Gerson va être respecté en Ligue 1

Mais celui qui en parle le mieux, est peut-être celui qui a fait des pieds et des mains pour le recruter et surtout qui lui a maintenu sa confiance alors que la tempête commençait à prendre forme. Non, on ne parle pas du sélectionneur brésilien, mais bien de Jorge Sampaoli.

« Il est totalement adapté à un nouveau football, une nouvelle équipe, un nouveau pays. Avec une idée différente de nombreuses formations, ici. Il nous aide à imposer cette idée. On voit qu’il gagne des duels, qu’il arrive à approcher de la surface adverse. Il provoque, il arrive à passer des adversaires. Il est sur le bon chemin pour devenir un joueur très respecté en France, et ce n’est pas facile avec notre style très particulier. Gerson répond aux attentes que j’avais lors de son arrivée », a évoqué l’Argentin devant les médias. En l’absence, sur suspension, de Payet contre Bâle, il serait, certainement, l’atout numéro un de l’OM pour se qualifier pour les quarts de finale de la Conference League.