Victor Osimhen a un faible pour deux cadors de Premier League !

Tout n’est pas rose au Napoli. Le club italien s’est incliné dans les ultimes secondes face à Empoli (0-1), à domicile. La goutte de trop pour Aurelio De Laurentiis qui s’apprête à virer Rudi Garcia dans les prochaines heures. Si Victor Osimhen n’était pas dans le groupe lors de cette nouvelle désillusion, le Nigérian ne cesse d’alimenter le mercato avec sa forte valeur marchande.

La suite après cette publicité

Invité sur The Obi One Podcast, qu’anime John Obi Mikel, ancien joueur marquant de Chelsea, Victor Osimhen a été questionné vis-à-vis de ses préférences en Angleterre. «Je n’ai pas d’équipe en Premier League», confie-t-il. «Mais j’avais deux maillots (quand j’étais enfant, ndlr) que j’avais pris à mon frère… J’en avais un de Chelsea et un de Manchester United. Beaucoup de mes amis sont des fans des Blues, et quelques-uns sont des fans des Red Devils», ajoute l’avant-centre du Napoli. Des déclarations qui ne devraient pas plaire à son club, au contraire des cadors anglais. Pour rappel, l’équipe de Mauricio Pochettino cherchera un buteur l’hiver prochain, avec comme cibles deux hommes bien précis : Ivan Toney et… Victor Osimhen.