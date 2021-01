Real Madrid : Javier Tebas tacle Zinedine Zidane

La suite après cette publicité

Se déplaçant sur la pelouse d'Osasuna samedi dernier, le Real Madrid n'a pas pu faire mieux qu'un match nul (0-0). Mais au-delà du résultat décevant pour la Casa Blanca, ce qui a été marquant, c'était les conditions climatiques particulières. Sous une grosse neige, les joueurs du Real Madrid se sont envolés en avion pour Pampelune et Zinedine Zidane n'avait pas manqué de critiquer la Liga quant à la tenue de cette rencontre.

Des mots sur lesquels Javier Tebas, le président de la Liga a tenu à revenir. Au micro de TVE, le dirigeant a commenté cet épisode et n'a pas manqué de tacler le coach français : «j'ai été gêné par la version que Madrid a donnée. Vendredi après-midi, j'ai parlé avec leur directeur général plus de 14 fois. Je lui ai dit que si les joueurs étaient très nerveux, la meilleure chose à faire était de retourner en ville et de voyager le lendemain, il a dit non. Je ne connais pas les informations que Zidane avait. J'ai vu tellement d'excuses que les entraîneurs ont données quand les matchs ne se sont pas bien déroulés que ce sera une de plus.»