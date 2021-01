Real Madrid : le gros coup de gueule de Zinedine Zidane

L'Espagne fait face actuellement à des conditions climatiques dantesques ces dernières heures. Si la neige est tombée abondamment à Madrid, l'avion de la Casa Blanca s'est posé tant bien que mal à Pampelune vendredi soir. Malgré des conditions climatiques difficiles, le match a bel et bien eu lieu ce samedi soir.

La suite après cette publicité

Enfin si l'on peut vraiment parler d'un match de football puisque la rencontre s'est terminée sur un triste 0-0. Un résultat qui n'arrange guère les affaires de la bande à Zinedine Zidane qui voit le Barça revenir très fort au classement Liga. Interrogé en conférence de presse, le technicien français était particulièrement énervé. Pour lui c'est simple, le match n'aurait clairement pas dû se jouer. « Ce n'était pas un match de football ce soir, le match aurait dû être reporté. Certes, ce n'est pas une excuse, mais on ne devrait pas autoriser des matchs dans ces conditions. Nous avons fait ce que nous pouvions faire sur le terrain. On ne sait même pas quand on pourra rentrer à Madrid.» Voilà qui est dit.