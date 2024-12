Méforme, débuts critiqués au Real Madrid, santé mentale… les franches confidences de Kylian Mbappé !

Kylian Mbappé est en proie aux turbulences, sûrement les plus secouantes de son jeune début de carrière. Entre ses débuts amers (mais pas ratés) à Madrid, ses chamailleries par voie juridique avec le PSG, ses deux derniers rassemblements manqués en équipe de France pour des raisons toujours absconses, ou encore la polémique née de son escapade suédoise en octobre (son implication dans l’enquête ouverte en Suède pour viol n’a toujours pas été démontrée), le champion du monde 2018 fait parler de lui, ce dont il a l’habitude depuis la première heure, mais pour une fois, pas forcément pour les bonnes raisons.

Pour sa gouverne, l’ex-Parisien n’a pas non plus toujours été épargné par la presse, nationale comme internationale, pour qui il est un faire-valoir, parfois même un fonds de commerce. C’était d’ailleurs le ton de ses propos dans un extrait de son entretien accordé à Clique ce dimanche pour rétablir sa vérité, la sienne : «quand tu es une star, si tu ne parles pas, on parle pour toi. Parce qu’il faut qu’on parle de toi. Tous les jours, il y a des choses alors que je n’ai parlé à personne. Donc, je vais parler, car au bout d’un moment, les gens doivent entendre, il faut parler», avait-il déclaré. Dans la version longue de cet entretien, Mbappé a forcément aussi été invité à commenter ses débuts en Espagne. Et il le sait trop bien : la vérité d’hier n’est pas celle d’aujourd’hui, surtout dans le football où l’on a tendance à désacraliser ce qui a déjà été fait.

Mbappé reconnaît ne pas encore donner sa pleine mesure

«Depuis que j’ai 14 ans, tout le monde me disait que j’allais être grand. Mais quand tu es grand, parfois, tu te sens petit. Le public de foot est très versatile. C’est bien ou ce n’est pas bien, c’est toujours la même question», a confié l’ancien attaquant du PSG par rapport aux critiques dont il fait l’objet ces derniers mois. Mais il a également reconnu ne pas donner encore sa meilleure version à Madrid : «ce n’est pas le meilleur début de saison, mais on se prépare pour les trophées qui vont compter. On a déjà gagné la Supercoupe d’Europe. Ce n’est pas à la hauteur de ce qu’on attendait, mais au Real, on t’attend en deuxième partie de saison. C’est là que tu seras jugé».

S’il dit ne pas forcément prêter attention aux critiques, Mbappé avoue être impacté par effet domino, via ses proches. Mais il assure ne pas être tombé en dépression : «les critiques ? C’est plus un effet boomerang, quand ça tape sur tes proches. Je n’ai pas de contact avec la télévision française ici. Je ne regarde pas. C’est plus mes proches qui regardent et qui m’en parlent. Je voulais vraiment découvrir quelques chose ici. J’ai mis ma concentration là-dessus, a-t-il révélé, et de poursuivre sur ses derniers mois ayant suivi l’Euro. J’ai eu des moments où j’étais fatigué, mais je n’étais pas en dépression. Il y a des gens qui font réellement des dépressions, il faut les aider. C’est juste qu’à un moment, j’ai eu un épuisement. Je n’ai pas eu de tranches de repos, j’ai eu des déceptions sportives». En attendant de trouver la gloire à Madrid.