FC Barcelone : opération pour Ronald Ajauro

Hier soir, mercredi 5 janvier, le FC Barcelone affrontait Linares Deportivo une équipe de quatrième division espagnole. Les Blaugranas se sont fait peur puisqu'ils ont été menés 1 but à 0 jusqu'au but d'Ousmane Dembélé à l'heure de jeu. Ferran Jutgla donnera la victoire au Catalan une dizaine de minutes plus tard.

La suite après cette publicité

La qualification en poche la soirée du Barça s'annonçait plutôt tranquille mais c'était sans compter sur la blessure à la main du défenseur central uruguayen Ronald Ajauro. Sorti à la mi-temps, il va devoir se faire opérer après s'être fracturé le 2e et 3e métacarpe de la main droit, l'obligeant à s'éloigner des terrains quelque temps. Frenkie de Jong est lui touché au mollet, indique le communiqué médical.

MEDICAL UPDATES

Araujo has second and third metacarpal bone fractures in his hand and F. De Jong has a soleus muscle strain in his calfhttps://t.co/miM4zDT4Qe pic.twitter.com/SUHcfIvbZp