L'ancien international français Louis Saha ne veut pas être lié à l'affaire Mendy

C'est certainement une histoire dont il se serait certainement bien passé. L'ancien international français Louis Saha (20 sélections), aujourd'hui âgé de 44 ans, homonyme de Louis Saha Matturie, homme impliqué dans l'affaire Benjamin Mendy, a prié les médias de bien faire la distinction entre les deux hommes, le premier n'ayant aucun lien avec le second cité.

I would like the @TheSun newspaper to precise that it’s Saha Matturie and not simply Saha that it’s named in Mendy horrible case. Don’t let doubts over this. Be fair with me please!!