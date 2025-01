Inter Miami : l’annonce explosive de Javier Mascherano sur Lionel Messi

L’Inter Miami a annoncé vendredi que l’équipe se rendra au Pérou et au Panama pour disputer deux matches de pré-saison, lors d’une grande tournée spéciale organisée en Amérique du Nord, du Sud et centrale avant le début de la campagne MLS 2025. Les Herons devraient débuter la tournée le 18 janvier en affrontant le Club América à Las Vegas, Nevada, avant de se rendre au Pérou pour jouer contre les champions en titre de la première division péruvienne, le Club Universitario de Deportes, à Lima le 29 janvier. Quelques jours plus tard, l’Inter Miami affrontera le Sporting San Miguelito à Panama City, Panama, à l’Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, le 2 février. Javier Mascherano, nouvel entraîneur de l’Inter Miami, a parlé dans une conversation exclusive avec ESPN de sa première expérience en tant qu’entraîneur en chef d’un club, montrant son enthousiasme à l’idée de diriger Lionel Messi et ses anciens amis du FC Barcelone. A la veille des premiers entraînements des Hérons, l’entraîneur argentin a également parlé du marché des transferts.

Entre messages directs envoyés à ses joueurs, annonces frappantes sur le mercato et promesses dorées pour la saison à venir, celui qui a remplacé Tata Martino sur le banc des pensionnaires du Chase Stadium n’a pas mâché ses mots : «Nous avons le souci de pouvoir constituer un effectif et non un onze, parce que nous allons avoir besoin de tout le monde, ce sera une très longue saison, où l’on subit des pertes à cause de blessures ou de suspensions, et celui qui doit entrer sur le terrain doit montrer qu’il est capable de faire partie de cette équipe. Être capable de constituer une grande équipe est le grand objectif. Nous essaierons d’arriver à la Coupe du Monde des Clubs de la meilleure façon, mais notre objectif aujourd’hui n’est pas de penser à cela. Nous avons le début de la Ligue des Champions CONCACAF et de la MLS, ce qui est le plus urgent. C’est la chose la plus importante. Il ne faut pas regarder au-delà du prochain match. Dans le football, le plus important, c’est le prochain match», a d’abord résumé l’entraîneur argentin. Il est vrai que la saison s’annonce capitale pour la franchise de Floride, en lice dans quatre compétitions.

Pas de cadeau à ses amis

Javier Mascherano s’est également exprimé lors d’une conférence de presse organisée par la MLS et a été consulté sur la gestion de Messi, avec qui il a partagé de nombreuses années à Barcelone et dans l’équipe nationale argentine : «On le prend naturellement, sachant évidemment que chacun a son rôle, mais je ne suis pas de ceux qui tentent de forcer les choses ou de démontrer quelque chose qui n’a pas besoin d’être démontré. Au final, non seulement ma relation avec Leo, mais aussi avec Luis (Suárez), avec Jordi (Alba), avec Busi (Busquets), nous vivons des choses extraordinaires depuis longtemps et rien ne va changer cela. Oui, évidemment, je suis clair qu’eux et moi avons des objectifs communs et nous essaierons de nous entraider pour y parvenir. Notre relation en dehors du club restera la même, en ce sens je n’aime pas mélanger les choses», a déclaré l’ancien joueur du FC Barcelone et de Liverpool. Si l’officialisation de son arrivée à Miami a donné lieu à certaines mauvaises blagues en lien avec une supposée emprise de Lionel Messi sur l’équipe en raison de la proximité du tacticien avec la Pulga, l’ancien sélectionneur des U17 et U20 argentins veut prouver pourquoi David Beckham et Jorge Mas ont jeté leur dévolu sur son profil.

Connaître déjà personnellement les cadres du vestiaire est une bonne chose, mais Mascherano ne veut pas de traitement de faveur particulier. En effet, l’Argentin de 40 ans a mis l’accent sur l’importance de nouer une relation avec tous les éléments de son effectif, afin d’avancer collectivement sans inégalité entre chaque membre : «Je veux commencer à m’entraîner et apprendre à connaître les joueurs. En fin de compte, pour un entraîneur, la plus belle chose se produit pendant cette heure et demie pendant laquelle on peut passer du temps avec les joueurs et apprendre d’eux. Contrairement à ce que tout le monde croit, Les joueurs vous apprennent bien plus qu’un entraîneur ne peut leur apprendre. Nous chercherons à commencer de la meilleure façon, avec enthousiasme, en créant un très bon climat qui nous permet de profiter de chaque jour, car cela nous permettra d’arriver de la meilleure des manières aux différentes compétitions», a-t-il détaillé. La saison de l’Inter Miami débute le 18 février avec une série de Coupe des Champions de la Concacaf contre le Sporting Kansas City , quelques jours seulement avant le coup d’envoi de la MLS le 22 février.

Les détails de son projet

Au cours du grand media day annuel, Javier Mascherano a également présenté son système tactique et sa philosophie de jeu : «Je me sens très à l’aise lorsque l’équipe contrôle le jeu grâce à la possession du ballon, en essayant de jouer le plus de temps possible dans le terrain rival et en étant propriétaire. du jeu dans ce sens-là, en essayant également d’être intense quand nous n’avons pas le ballon, je suis convaincu qu’avec les joueurs que nous avons et ceux qui peuvent arriver, ils s’adapteront à notre manière, ou notre idée s’adaptera à la situation. Nous cherchons à former une équipe qui a faim, qu’ils jouent toujours de la même manière, peu importe l’adversaire, avec les nuances de chaque match, mais que le style de l’équipe ne varie pas». Avec les départs de certains joueurs clefs dont Leonardo Campana, Sergiy Kryvtsov, Matías Rojas mais surtout Diego Gómez, la direction de Miami doit s’activer pour donner les armes nécessaires à Javier Mascherano et son staff. Dans le sens des arrivées, l’Inter Miami a renforcé sa défense avec David Martínez de River Plate. Fafà Picault a posé ses valises pour apporter de l’aide offensive à Lionel Messi :

«En ce qui concerne la formation de l’équipe, nous avons eu plusieurs pertes, à cause de prêts qui ont pris fin, à cause de certaines ventes, à cause de personnes que nous n’avons pas pu renouveler, et nous essayons de terminer le mercato avec quelques incorporations. J’ai la foi et j’ai presque la certitude que dans ces jours, ils finiront de verrouiller certains renforts que nous avons demandés, et à partir de là, nous commencerons à former l’équipe pour pouvoir commencer la pré-saison. Nous recherchons des joueurs compétitifs, avec l’ambition de venir ici pour gagner des choses. Nous savons qu’au-delà du fait que nous avons des joueurs qui peuvent en attirer beaucoup d’autres, la responsabilité doit être portée sur nos épaules, et ce n’est pas pour tout le monde. Nous recherchons donc des joueurs avec une mentalité, de la personnalité et une hiérarchie, ce qui au final est ce qui finit par faire la différence», a conclu Javier Mascherano. A noter que l’Inter Miami conclura la partie internationale de la tournée avec un match amical contre le Deportivo Olimpia à l’Estadio Olímpico Metropolitano de San Pedro Sula, au Honduras, le 8 février, avant de retourner en Floride pour affronter Orlando City à Tampa le 14 février.