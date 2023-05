Liga : derby andalou sans vainqueur entre le Real Bétis et Séville

Un derby andalou entre le Real Bétis et le FC Séville pour clôturer de la meilleure des manières la 36ème journée de Liga. Voila quel était le programme de ce dimanche soir en Espagne. Malgré cette belle affiche, le spectacle n’était finalement pas au rendez-vous en première période et les deux équipes se quittaient sur un score nul et vierge. Au retour des vestiaires, les deux formations continuaient de se rendre coup pour coup au milieu de terrain.

Les occasions se faisaient alors tout aussi rares et l’arbitre de la rencontre renvoyait les 22 acteurs après 90 minutes sans aucun but. Ce partage des points ne fait pas les affaires du Real Bétis, toujours 6ème et qui reste à bonne distance du quatuor de tête en vue de la qualification pour la prochaine Ligue des Champions. Séville de son côté reste dans le ventre mou du championnat espagnol.

