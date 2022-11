Newcastle : Bruno Guimarães se sent plus libre qu'à l'OL

Arrivé en janvier 2022 à Newcastle United, Bruno Guimarães (25 ans) s'épanouit aujourd'hui pleinement sous les couleurs des Magpies malgré des débuts collectifs compliqués. L'ancien milieu de terrain lyonnais sélectionné par 'Tite' pour disputer le Mondial au Qatar, n'est pas étranger à la super saison des Noirs et Blancs, 3èmes de Premier League à la trêve. Il est totalement libre dans le système mis en place par Eddie Howe, beaucoup plus qu'à l'OL. Il s'est expliqué auprès de L'Équipe.

« (...) Quand je suis arrivé, il fallait se maintenir (19e en janvier, 11e au final). Cette saison on fait un super parcours (3e). Mais mon rôle ici est complètement différent de celui à Lyon (jan. 2020-jan. 2022). Je joue comme un numéro 8, je me retrouve souvent aux abords de la surface pour passer ou marquer. Je crois que parmi les milieux, seul Kevin De Bruyne participe plus aux actions de buts dans le Championnat. Ça veut dire que je réussis des choses intéressantes. J'aime ce jeu, défendre et attaquer. Je suis plus libre qu'à l'OL. Là-bas, j'étais considéré comme un récupérateur qui ne doit pas trop passer le milieu de terrain. À Newcastle, je suis un créateur. Et Tite veut aussi m'utiliser comme ça. »