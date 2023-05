La finale de la Ligue des Champions sera diffusée sur TF1

Ils étaient 32 sur la ligne de départ et il n’en reste maintenant plus que deux. Samedi 10 juin à Istanbul, Manchester City et l’Inter Milan vont s’affronter en finale de Ligue des champions pour le titre suprême. Un dernier affrontement dans cette édition 2022-2023, qui sera à vivre en clair sur TF1. La chaîne numéro une française a annoncé la nouvelle sur les réseaux sociaux.

Une rencontre qui sera en direct à partir de 20H45 et également diffusée sur MYTF1. Cette finale sera commentée comme à son habitude par Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu. Ils seront également accompagnés par Saber Desfarges en bord de terrain. Une finale qui sera également retransmise sur Canal + et RMC Sport 1, les deux chaînes qui ont diffusé la compétition cette saison.

