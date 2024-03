Everton fait face à une nouvelle menace à 116 M€

Coupable d’avoir enfreint les règles sur le fair-play financier anglais lors de la saison 2021-2022, Everton avait au départ écopé d’un retrait de dix points. Une sanction réduite à six points il y a quelques jours par la Premier League, ce qui permet au club anglais de sortir de la zone de relégation. Cependant, le club Everton n’est pas au bout de ses peines selon SunSport. Burnley, Leeds, Leicester, Nottingham Forest et Southampton ont signalé leur intention de poursuivre les Toffees en justice.

La confirmation qu’Everton a tiré un avantage sportif en violant les règles du fair-play financier de Premier League donne envie à ces clubs de réclamer une action en justice. Burnley et Leicester considèrent être des victimes directes de la mauvaise conduite d’Everton et réclament de l’argent pour les dommages financiers que ça a causé. Au total, les Toffees pourraient être dans l’obligation de verser pour plus de 100 millions de livres sterling (116 millions d’euros) en dédommagements. De quoi plonger le club dans une crise encore plus profonde.