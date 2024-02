Everton : la Premier League assouplit sa sanction

Une bonne nouvelle pour Everton. Pénalisé pour avoir enfreint les règles de rentabilité et de durabilité de la Premier League, le club anglais avait écopé d’un retrait de dix points. Une lourde sanction pour les Toffees, actuellement au bord de la relégation à la 17e place du classement, avec seulement un point d’avance sur la zone rouge. Mais aujourd’hui, la Premier League vient d’annoncer que la sanction visant le club de la Mersey a été réduite.

La suite après cette publicité

«Une commission d’appel indépendante a conclu que la sanction pour la violation par Everton FC des règles de rentabilité et de durabilité (RPS) de la Premier League, pour la période se terminant à la saison 2021/22, sera une déduction immédiate de six points. Cette décision fait suite à l’appel interjeté par le club contre la décision prise par une commission indépendante en novembre 2023 d’imposer une déduction de 10 points pour la violation des RPS par le club. L’appel a été entendu pendant trois jours au début du mois, par une commission d’appel composée de Sir Gary Hickinbottom (président), Daniel Alexander KC et Katherine Apps KC. Everton FC a fait appel de la sanction qui lui a été imposée pour neuf motifs, chacun d’entre eux étant lié à la sanction plutôt qu’au fait de la violation, que le club a admise. Deux de ces neuf motifs ont été retenus par la commission d’appel, qui a remplacé la déduction initiale de 10 points par six. Cette sanction révisée prend effet immédiatement et le tableau de la Premier League sera mis à jour aujourd’hui pour en tenir compte», peut-on lire sur le site officiel de la Premier League. Everton récupérerait donc quatre points et devrait grimper à la 15e place, à égalité avec Brentford.