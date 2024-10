Son avenir, l’arrivée de Mbappé au Real Madrid : les dernières confessions de Leonardo

Leonardo a refait surface. Très discret depuis son départ forcé du Paris Saint-Germain en 2022, l’ancien directeur sportif du club de la capitale a profité du Festival du Sport organisé en Italie pour s’exprimer devant les médias. À 55 ans, celui qui a entraîné les deux clubs de Milan a forcément évoqué son futur. Et s’il se voit toujours travailler dans le monde du ballon rond, le Brésilien ne semble pas pressé pour autant.

« Je suis bien à la maison, je n’ai pas l’intention de revenir au football comme avant. En tant qu’entraîneur, c’est hors de question. Mais pas non plus en tant que directeur sportif. Après avoir terminé avec le PSG, j’ai décidé de prendre un autre chemin, qui sera certainement dans le football, parce que c’est ma vie, mais d’une manière différente. Le football change, les propriétaires, les dirigeants, les joueurs et les entraîneurs. Quand je dis que je ne serai plus directeur sportif, c’est parce que je suis peut-être un directeur sportif de manière classique, peut-être, que je me vois dans ce nouveau football d’une manière différente. Le temps le dira un peu plus tard. Le football évolue. »

Leonardo esquive Ibra et Mbappé

Simple spectateur du ballon rond pour le moment, le champion du monde 1994 peut donc donner son avis sur plein de choses. À commencer par la carrière de coach de Thiago Motta. « C’est quelqu’un que j’estime beaucoup, j’ai suivi toute son évolution, j’ai été son entraîneur à l’Inter, son manager au Paris Saint-Germain, je suis très heureux qu’il montre ce qu’il sait et ce qu’il est. Il a trouvé le moyen d’avoir un impact positif sur la mentalité de jeu et de gestion, ce dont je suis très heureux. » En revanche, « Leo » a été moins loquace lorsqu’il a fallu parler de deux anciens du PSG avec lesquels il ne s’est pas forcément bien entendu, à savoir Zlatan Ibrahimovic et Kylian Mbappé.

Concernant le Suédois, Leonardo a été invité à réagir sur la nouvelle carrière de dirigeant embrassée par le Suédois à l’AC Milan (il est conseiller du président, ndlr). « Bonne question (rires), disons que je ne répondrai pas ». Bref sur Ibra, le Brésilien a également botté en touche lorsque le journaliste a tenté de connaître son opinion sur les débuts de Mbappé au Real Madrid. « Je n’ai pas envie de faire des polémiques et de commenter des situations individuelles, vous connaissez mon passé lié à beaucoup de choses ». On n’en saura pas plus.