Benfica fulmine après un penalty polémique en faveur du FC Porto

La tension monte au Portugal après la victoire arrachée par le FC Porto face à Arouca (3-1), en ouverture de la 24e journée du championnat portugais. Les Dragons ont fait la différence dans le temps additionnel, notamment grâce à un penalty accordé à la 90e+1 pour une faute sifflée sur Seko Fofana, avant que Terem Moffi ne scelle le succès dans les ultimes secondes (90e+8). Une décision arbitrale qui a immédiatement fait bondir le SL Benfica, rival historique et actuel poursuivant au classement.

Sur ses réseaux sociaux, Benfica n’a pas mâché ses mots, dénonçant un « penalty inexistant » et une « victoire mensongère », estimant que « deux points ont été offerts » à Porto. Le club lisboète, qui accuse dix longueurs de retard avec un match en moins, a accompagné son message d’une vidéo de l’action litigieuse, alimentant encore davantage la polémique. Dans une lutte pour le titre où chaque détail compte, cette décision pourrait peser lourd, d’autant que le Sporting, vainqueur d’Estoril (3-0), reste en embuscade dans la course au sommet.