RC Lens : Franck Haise déplore les erreurs défensives

L’entraîneur du RC Lens, Franck Haise, l’a reconnu après la rencontre. Si son équipe a perdu dans les grandes largeurs contre Arsenal, c’est parce qu’elle s’est écroulée en défense au cours de la première période.

« On n’espérait pas ça, on espérait bien autre chose. On est fautifs sur notre point fort, à savoir notre défense centrale. J’ai revu les buts, on a beaucoup de choses à se reprocher. Est-ce qu’on avait la capacité et la qualité pour se hisser une deuxième fois au niveau ? Ca n’a pas été le cas. On ne peut pas être à cette hauteur de manière régulière. Il faut l’accepter, il faut le reconnaître. Le foot nous permet dans 3 jours de jouer contre Lyon », a réagi Franck Haise au micro de Canal Plus.