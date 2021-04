OM : Maxime Lopez va signer définitivement à Sassuolo

Plus titulaire sous AVB, Maxime Lopez (23 ans) avait décidé l’été dernier de quitter l’Olympique de Marseille pour rejoindre l’épatante et ambitieuse formation de Sassuolo en Serie A. Pari réussi pour le minot qui revit sous les ordres de Roberto De Zerbi (21 matchs de championnat disputés). À travers une interview dans L’Équipe d'aujourd'hui, Lopez confirme qu’il va bien s’engager pour 4 saisons avec les Neroverdi et que «la page OM est tournée».

La suite après cette publicité

Ce dernier a souhaité quitter l’OM pour retrouver du temps après qu’il ait «souffert de ne pas jouer» avec son club de cœur. «En fin de saison dernière (…) je voulais partir, oui. Je ne jouais pas beaucoup, c’était compliqué avec “AVB”. Il préférait Valentin (Rongier) et Morgan (Sanson, parti depuis à Aston Villa), à juste titre d’ailleurs, car on a fait une super saison avec la qualification en Ligue des champions. Le mercato a avancé, je n’avais pas beaucoup d’offres. Donc, je m’étais fait à l’idée de rester et de regagner ma place. Je sentais que les cartes pouvaient être rebattues avec le début de saison pas terrible. Et puis, sur la fin, le club a recruté à mon poste (Michael Cuisance) et l'offre de Sassuolo est arrivée. Ça a été assez rapide et soudain», confie-t-il. L'histoire entre Maxime Lopez et l'Olympique de Marseille est donc bel et bien terminée.