PSG : le Stade de Reims vole au secours d’Hugo Ekitike

La situation d’Hugo Ektike au PSG devient de plus en plus compliquée. Après avoir refusé de quitter le club de la capitale dans les dernières heures du mercato, l’attaquant se morfond, complètement placardisé. Il n’a plus joué depuis le 12 août dernier (8 minutes lors de la 1ère journée) et ne devrait pas retrouver les terrains avant le mercato d’hiver.

La suite après cette publicité

À l’occasion de Reims-PSG, Mathieu Lacour, le directeur général rémois a eu un petit mot pour son ancien joueur. «Je n’ai pas à commenter les choix du PSG mais juste je le soutiens car c’est un excellent joueur. C’est un homme remarquable aussi, qui se construit et je lui souhaite le meilleur car il a besoin que sa carrière continue», indique le dirigeant sur Prime Video avant le coup d’envoi du match.