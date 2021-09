Tottenham : Nuno Espirito Santo mis sous pression

Quelques semaines après son arrivée à Tottenham, Nuno Espirito Santo se trouve déjà sous pression. La faute aux trois derniers revers des Spurs face à Crystal Palace, Chelsea puis Arsenal. Trois défaites qui viennent anéantir la bonne entame du club londonien qui avait remporté ses trois premiers matchs en Premier League sur le score de 1-0. Il n'en fallait pas plus pour que la fronde des fans s'intensifie. Ainsi, le Tottenham Hotspur Supporters' Trust a réclamé une réunion au conseil d'administration pour obtenir des informations sur sa vision à plus ou moins long terme.

La suite après cette publicité

Un contexte anxiogène avant d'aborder la rencontre de Conference League face au NS Mura jeudi soir. Présent en conférence de presse, Nuno Espirito Santo a tenté de désamorcer la bombe. « J'ai été prévenu de la philosophie du club et tout le monde le sait. C'est le football, tout le monde veut bien jouer. Tout le monde veut jouer offensif, tout le monde veut marquer. C'est ce que nous voulons. Parfois ce n'est pas possible, mais nous sommes conscients que c'est ce que nous désirons faire mais il faut un processus de construction pour y parvenir et nous essayons, » a ainsi commenté le manager portugais. Premier élément de réponse jeudi soir face au NS Mura...