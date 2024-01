JT Foot Mercato : Manchester United se déchaine sur le mercato

Manchester United va faire des folies

Manchester United va devoir sérieusement se renforcer avec de nombreux départs prévus. À commencer par celui de Raphaël Varane. Selon les informations du Daily Mail, les Mancuniens ont décidé de ne pas déclencher l’option concernant une prolongation d’un an du contrat du Français, qui pourrait partir dès cet hiver au Real Madrid. Pour compenser ce possible départ, les dirigeants

pensent à Giorgio Scalvini. Mais attention, d’après Sportitalia, l’Atalanta a annoncé à Manchester United qu’il devrait payer au moins 60 M€ pour le jeune défenseur italien de 20 ans. Ce n’est pas tout, The Sun révèle qu’Antonio Silva plaît beaucoup aux géants anglais. Déjà suivi par le Real Madrid, le défenseur central portugais fait en ce moment le bonheur de Benfica. Conscient de détenir une pépite, le club lisboète a déjà fixé sa clause libératoire à 100 M€. Sinon, d’après nos informations, les Red Devils seraient très intéressés par le profil de Jean-Clair Todibo. Puis Erik ten Hag n’est pas satisfait de son effectif au niveau des postes offensifs. Du coup, d’après Sky Sport Germany, Manchester United s’est renseigné auprès du RB Leipzig pour Timo Werner. Le club anglais n’a pas encore décidé de passer à l’attaque, mais tout pourrait s’accélérer ces prochains jours. Sinon, la direction mancunienne s’est tournée vers la Bavière selon les informations de The Athletic. Manchester United pourrait être tenté à l’idée de faire venir Eric-Maxim Choupo-Moting. Avec le départ de Sergio Reguilon cette semaine, avoir un nouvel arrière gauche est désormais une priorité pour les pensionnaires d’Old Trafford. D’après The Sun, Miguel Gutiérrez de Gérone est scruté attentivement par les recruteurs mancuniens. Le club en forme de Liga serait prêt à le laisser filer pour 25 M€, mais attention le Real Madrid est aussi sur le coup.

Les exclus du jour

Depuis plusieurs jours, Tiago Djalo fait parler de lui. Nous vous révélions dernièrement que l’Inter Milan tenait la corde pour s’offrir le Portugais. Ce vendredi matin, sur notre site, nous vous évoquions également une offensive de la Juventus, prête à offrir 3,5 M€ au LOSC pour racheter les 6 derniers mois de son contrat. Si l’idée d’un départ cet hiver semble donc inévitable, la question d’un prêt de six mois au LOSC dans la foulée de son transfert a aussi été évoquée. Pourtant, selon nos dernières indiscrétions, Tiago Djalo n’a clairement pas l’intention de vivre un tel scénario. Il est bien décidé à préparer au mieux la saison prochaine dans son nouveau club. Le joueur des Dogues veut donc être transféré lors de ce mercato hivernal et ne souhaite pas rester six mois en prêt avec son club actuel. Prêté avec option d’achat jusqu’en juin prochain par Al-Sadd SC, Romain Saïss évolue aujourd’hui sous les couleurs d’Al-Shabab FC, en Arabie saoudite. La formation saoudienne souhaite lever l’option d’achat et ainsi conserver l’ancien joueur du HAC. Éver Banega, de son côté, devrait lui quitter Al-Shabab. Le milieu de terrain argentin est en contacts avancés avec les Newell’s Old Boys. Sur les traces de Lilian Brassier depuis une dizaine de jours, l’AS Monaco est encore loin d’avoir bouclé le deal. Plusieurs points de détails font traîner le dossier. Une aubaine pour l’AC Milan, le FC Porto et l’Atalanta qui cherchent à boucler l’arrivée du joueur. Il y a un an déjà, Rennes enregistrait l’arrivée du jeune Marocain Ibrahim Salah. L’attaquant de 22 ans débarquait de Belgique avec l’intention de s’imposer en France. Cette saison, dans un rôle de super-sub, le dernier vainqueur de la CAN U23 manque encore de temps de jeu. Selon nos informations, Lorient et Toulouse veulent le récupérer en prêt pour les six prochains mois.

À lire

Les officiels du jour

Deux ans après son départ du PSG, Thilo Kehrer fait son retour en Ligue 1. En difficulté à West Ham où son temps de jeu était en chute libre, le défenseur allemand arrive à Monaco dans le cadre d’un prêt avec option d’achat de 10 M€. Dans la course avec d’autres grands clubs pour signer Marcos Leonardo, Benfica a officialisé l’arrivée cette nuit de la pépite brésilienne. Malgré la saison délicate de son club, Santos, le jeune attaquant avait terminé sa saison avec 21 buts. Il paraphe un contrat allant jusqu’en 2029 avec le club lisboète. Benfica aurait dépensé 18 M€ pour acquérir Marcos Leonardo. Sous contrat jusqu’en juin 2025 avec l’Eintracht Francfort, Lucas Alario a décidé de quitter le club allemand. L’actuel sixième de Bundesliga a officialisé le départ de son attaquant argentin du côté de Porto Alegre, pensionnaire de Série A au Brésil. Après la Championship et la Liga, Ben Brereton a enfin l’occasion de découvrir la Premier League. Très peu utilisé en tant que titulaire du côté de Villarreal, l’attaquant international chilien va évoluer dans l’élite outre-Manche sous le maillot de Sheffield United, qui l’accueille en prêt pour les six prochains mois. Le FC Nantes s’offre déjà un deuxième renfort offensif pour la seconde partie de la saison. En effet, après Tino Kadewere, les Canaris viennent d’officialiser l’arrivée en prêt avec option d’achat de l’attaquant ivoirien Bénie Traoré en provenance de Sheffield United. C’était annoncé, c’est désormais officiel. L’Inter a bouclé l’arrivée de l’ailier droit du Club Brugge, Tajon Buchanan. La durée de son contrat n’a pas été précisée, mais le Canadien touchera un salaire annuel de 1,5 M€.