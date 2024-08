Chelsea s’est mis d’accord avec Jadon Sancho

Jadon Sancho aura connu un été agité. De retour à Manchester United après une saison réussie au Borussia Dortmund, en prêt, l’international anglais était annoncé sur le départ alors que la réconciliation avec Erik ten Hag n’aura pas suffi pour qu’il reste chez les Red Devils. Ciblé du côté de Barcelone, du Paris Saint-Germain et récemment de la Juventus, l’ailier de 24 ans était finalement sur le point de filer à Chelsea dans les dernières heures du mercato.

Selon les dernières infos de The Athletic, le plus dur serait maintenant fait après qu’un accord avait été trouvé pour mettre fin à son aventure de trois ans à Manchester United. Et dernièrement, Chelsea a réussi à s’entendre avec le joueur. L’international anglais sera prêté dans un premier temps au club de l’ouest de Londres, dans un deal qui comporte une obligation d’achat pour l’été prochain. L’ex-joueur de Dortmund devrait ensuite signer un contrat à long terme à Stamford Bridge.