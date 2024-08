Manchester United : Chelsea est en passe de boucler le gros coup Jadon Sancho

Les Blues n’en ont pas fini et veulent enflammer le mercato jusqu’à la dernière minute. Pedro Neto (Wolverhampton), João Félix (Chelsea), Kiernan Dewsbury-Hall (Leicester), Filip Jørgensen (Villarreal), Omari Kellyman (Aston Villa), Aaron Anselmino (Boca Juniors), Renato Veiga (FC Bâle), Caleb Wiley (Atlanta), Marc Guiu (FC Barcelone) ou encore Tosin Adarabioyo (Fulham)… Cet été encore, Chelsea a recruté dans tous les sens et n’a pas hésité à sortir le chéquier, déboursant un peu moins de 300 millions d’euros pour attirer tout ce beau monde à Stamford Bridge. Il faut dire que les Blues, après plusieurs saisons décevantes, lancent un nouveau cycle avec Enzo Maresca sur le banc. Et comme c’est habituel lorsqu’un nouveau coach arrive, il y a une petite révolution à la clé. L’effectif de l’équipe première compte une quarantaine de joueurs et ce n’est pas fini alors que le coach italien a fait savoir qu’il souhaitait travailler avec un effectif plus réduit. Mais c’est une autre piste offensive qui va se boucler.

Et comme l’indiquait le média The Telegraph, les Blues se montraient agressifs sur le dossier Jadon Sancho. C’était pourtant la Juventus qui était très avancée. Mais finalement, les Turinois n’ont pas réussi à trouver un terrain d’entente. Un deal capoté qui profite à la concurrence européenne. Aucun accord formel n’est encore en place, mais la situation évolue dans un sens positif selon plusieurs médias anglais. La réconciliation avec Ten Hag n’aura pas suffi pour rester à Untited : «Comme nous l’avons dit, nous fixons des limites. Manchester United a besoin de bons joueurs et Jadon est un bon joueur. Nous avons tracé cette ligne et nous allons de l’avant. Nous avons bien parlé. Tout le monde peut faire une erreur. Si le joueur le veut, nous pouvons tirer un trait dessus et passer à autre chose. Ce club a besoin de bons joueurs, et une chose est sûre : Jadon Sancho est un très bon joueur. J’espère que nous allons nous entendre et qu’il contribuera à notre succès», avait expliqué Erik ten Hag.

À lire

Chelsea s’est mis d’accord avec Jadon Sancho

Un accord est très proche !

L’issue de ce dossier estival commence à se dessiner. Selon les informations de The Athletic, Chelsea devrait parvenir à un accord avec Manchester United pour signer Jadon Sancho avant la fermeture de la fenêtre de transfert cet été. Quid des intentions du principal concerné ? L’offensif de 24 ans est intéressé par un transfert suite à un intérêt des pensionnaires de Stamford Bridge. Après une seconde partie de saison pleine de promesses avec Dortmund, Jadon Sancho a été lié à un grand nombre de clubs européens (Paris, Barcelone, Juventus…). Pourtant, à en croire Sky Sports ce vendredi, c’est bien Chelsea qui semble tenir la corde à l’heure actuelle. Une information qui a de quoi surprendre, à l’heure où les Blues comptent déjà Noni Madueke, Cole Palmer, Mykhaïlo Mudryk, Pedro Neto ou encore Joao Felix au poste d’ailier. La formule de l’opération n’est en revanche pas connue. Il pourrait donc s’agir d’un transfert sec, trois ans après la signature de Sancho chez les Red Devils contre 85 millions d’euros, ou bien d’un prêt.

Réintégré à l’équipe première, Jadon Sancho a cependant été laissé hors de l’équipe pour les deux premiers matchs des Red Devils en Premier League, ce qui, selon Ten Hag, était dû à une infection à une oreille ainsi qu’aux difficultés de trouver des places pour tout le monde dans son équipe. C’était du moins la défense de l’entraîneur néerlandais. Il est vrai que la concurrence offensive fait rage sur le front de l’attaque mancunienne. Manchester United dispose d’un large panel d’options offensives avec Alejandro Garnacho, Marcus Rashford, Antony et Amad Diallo parmi les options mises à disposition d’Erik Ten Hag, tandis que l’attaquant Joshua Zirkzee a été recruté de Bologne cet été. Les deux clubs anglais ont désormais quelques heures pour boucler cette transaction. C’est en tout cas l’un des dossiers les plus chauds sur le mercato européen aux côtés de Victor Osimhen, également sur les tablettes des Blues.