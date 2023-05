Mercato : Chelsea va bien voler un joueur au PSG

La suite après cette publicité

La bombe a explosé en fin de semaine dernière. Tous les médias portugais étaient unanimes : le PSG avait transmis - ou allait transmettre selon les versions - une proposition de 60 millions d’euros pour Manuel Ugarte. Un montant correspondant à la clause libératoire du joueur de 22 ans du Sporting Portugal, mais il fallait encore négocier avec l’écurie lusitanienne. Et pour cause, le PSG souhaitait régler cette somme en plusieurs fois, et non d’un coup, ce qui n’aurait laissé aucune option au club de la capitale portugaise de retenir l’Uruguayen.

Un pari signé Luis Campos pour renforcer l’entrejeu parisien donc, et la première grosse piste du mercato estival, aux côtés de Lucas Hernandez, dont nous vous révélions l’intérêt en exclusivité sur Foot Mercato. Seulement, les Parisiens ne sont pas seuls sur ce dossier, puisque l’international uruguayen est aussi convoité par plusieurs clubs anglais, qui ont aussi de gros arguments à faire valoir.

Comme l’indique le journaliste du média uruguayen Sport890 Franco Fernandez ce matin, c’est même très mal embarqué pour les Parisiens. Chelsea, qui était le principal concurrent du PSG sur ce dossier, a passé la deuxième. Ugarte est désormais très proche de rejoindre Chelsea selon ses informations, notamment parce que son rêve est de jouer en Premier League.

Les Blues vont payer 65 millions d’euros. Là aussi, c’est une stratégie de proposer un montant supérieur à sa clause pour pouvoir régler le transfert en plusieurs échéances, et ne pas avoir à régler ces 60 millions d’euros cash cet été. Luis Campos devra donc vraisemblablement se tourner vers d’autres pistes pour renforcer le milieu de terrain parisien.