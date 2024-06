Portugal : Roberto Martinez a imposé une contrainte à Cristiano Ronaldo

L’Euro 2024 est bien lancé, mais pour le Portugal il faut encore attendre ce mardi et un match à 21h contre la Tchéquie. Attendu au tournant pour cette rencontre, Cristiano Ronaldo (39 ans) aura l’occasion de jouer pour son sixième championnat d’Europe. Une édition qui va se passer de manière différente que les précédentes puisque Roberto Martinez a imposé une contrainte au joueur d’Al-Nassr comme le rapporte Relevo.

Habitué par le passé à faire venir son entourage et ses amis lors des compétitions internationales, Cristiano Ronaldo a eu une discussion avec Roberto Martinez. Ce dernier lui a expliqué qu’il allait mettre fin à cette pratique pour favoriser l’entente dans le groupe. Une décision acceptée par le quintuple Ballon d’Or. «Ses coéquipiers disent que maintenant il est différent, qu’ils peuvent beaucoup mieux communiquer avec lui, qu’il est plus proche aux repas, pendant les pauses, qu’il est une personne plus sociable et charmante», ont d’ailleurs expliqué des sources proches du vestiaire portugais.