Mercato : Newcastle sort les barbelés pour ses tauliers

Quand le chasseur se retrouve chassé. La saison dernière, Newcastle épatait tout son monde en bouclant l’édition 2022-2023 à la quatrième place du classement de Premier League, synonyme de qualification pour la prochaine Ligue des champions. Pour fêter dignement son retour dans la plus prestigieuse des compétitions européennes, le club basé dans le Tyne and Wear a employé les grands moyens pour se doter d’un effectif de qualité dans l’optique de se montrer performant à tous les niveaux. Mais quelques mois plus tard, les Magpies ne semblent pas avoir confirmé les attentes placées en eux outre-Manche. Outre une élimination précoce dès la phase de groupes en C1, les Toons sont en perte de vitesse en championnat.

Dans le dur sur le plan sportif malgré une légère embellie en FA Cup, Newcastle a une nouvelle fois montré ses limites face à un gros poisson en mordant la poussière contre Manchester City devant son public (2-3). Avec ce nouveau revers, le quatrième consécutif en Premier League, le club anglais est plus que jamais distancé du top 4, pointant à 14 unités d’Aston Villa. Aux antipodes des objectifs fixés en début de saison, la formation du nord de l’Angleterre tremble en parallèle à l’idée de perdre des joueurs. Si nous évoquions ces derniers jours un intérêt du Paris Saint-Germain pour Bruno Guimaraes, c’est désormais Kieran Trippier et Callum Wilson de se retrouver dans le viseur de grosses cylindrées du Vieux Continent.

Newcastle ne lâche pas l’affaire pour Trippier et Wilson mais…

En quête d’un latéral droit pour la deuxième moitié de saison, le Bayern Munich a pris ses précautions. Gardant dans un coin de sa tête Nordi Mukiele en tant que cible privilégiée, le Rekordmeister s’est mis en tête de s’attacher les services de Kieran Trippier en guise d’alternative. Disposant des faveurs de l’entraîneur munichois qui apprécie tout particulièrement son profil en vertu de son expérience, sa faculté à se projeter vers l’avant et son leadership sur et en dehors du pré, l’international anglais est partant et a donné son accord au champion d’Allemagne en titre pour effectuer le trajet outre-Rhin avant le 1ᵉʳ février. Cependant, Newcastle ne l’entend pas de cette oreille-là. Manquant de profondeur à ce poste et déterminé à conserver un de ses joueurs clefs, le club anglais n’a pas tardé à manifester son refus auprès de son homologue germanique en dépit d’une offre de prêt avec option d’achat transmise par ce dernier, à en croire les propos du Telegraph. Le club anglais ne veut pas vendre son capitaine mais une somme de 13 à 14 millions d’euros pourrait changer les choses selon Sky Sports.

Outre la gestion de l’épineux cas Trippier, le pensionnaire de Premier League doit négocier en parallèle avec l’Atlético de Madrid. D’après les indiscrétions du Daily Mail, le bourreau du Real Madrid en Coupe du Roi serait intéressé par les services de Callum Wilson. Pour mettre toutes les chances de son côté, la formation ibérique s’est immédiatement rapproché de l’entourage de l’attaquant de 31 ans et aurait également formulé une offre de prêt. Si cette proposition a été balayée d’un revers de main par la direction des Toons, celle-ci n’est pas complétement fermée à l’idée de se séparer de l’ex-buteur de Bournemouth. Bien que ce dernier, sous contrat jusqu’en 2025 et auteur de 8 buts dont 1 passe décisive en 20 apparitions toutes compétitions confondues (dont 10 titularisations), reste populaire aux yeux du public de St James’ Park, Newcastle risque de devoir sacrifier à contrecœur l’Anglais s’il souhaite se conformer aux règles de rentabilité et de durabilité de la Premier League. Affaire à suivre…