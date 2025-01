Mario Gomez veut tout chambouler au Paris FC

Nommé directeur technique du groupe Red Bull en janvier 2022, Mario Gomez va désormais voir son champ d’action s’étendre jusqu’à Charléty. Et visiblement, l’ancien attaquant du Bayern Munich prend déjà son rôle à coeur du côté du Paris FC. Comme le révèle L’Équipe, Gomez s’est rendu à plusieurs reprises dans les installations du club ces derniers mois.

La suite après cette publicité

Des visites qui lui ont permis de mesurer plus précisément les manques, notamment en termes d’infrastructures. Il aurait ainsi notifié son envie de voir trois terrains et un ou deux bâtiments sortir de terre pour favoriser le confort de toutes les équipes. « Le vécu comme joueur de Mario Gomez permet un retour d’expérience pour nous. Il priorise les choses, lui qui a connu de grands clubs. Cela nous permet d’avoir les idées plus claires. Au final, on se rejoint souvent mais cela permet d’élever le niveau de détails et d’expérience », a ainsi déclaré le directeur sportif du PFC, François Ferracci, dans les colonnes de L’Équipe.