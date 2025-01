Chelsea : possible fin de saison pour Wesley Fofana

Touché musculairement au début du mois de décembre, Wesley Fofana pourrait finalement souffrir d’une blessure plus grave que prévu. C’était en tout cas le ton des propos de son entraîneur Enzo Maresca, présent en conférence de presse ce vendredi. «Malheureusement, il y a un risque que Wesley Fofana soit absent toute la saison. Au début, on pensait que ça durerait 5 semaines, mais ensuite, d’autres examens nous ont donné de mauvaises nouvelles. On ne sait pas encore exactement, mais c’est une perte énorme», a exprimé l’Italien.

Depuis son arrivée chez les Blues en 2022, l’international tricolore a enchaîné les coups d’arrêt. Entre fracture du péroné, blessure au genou, et rupture des ligaments croisés, Fofana n’a pas vraiment été épargné par le destin. Ces derniers mois, son club avait fait le choix de lui éviter des semaines trop intensives en renonçant à le faire jouer en Coupe d’Europe. Il avait également dû déclarer forfait, par précaution, aux rassemblements des Bleus en septembre et octobre.