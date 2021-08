Chelsea révèle son original maillot third 2021-2022

Champion d'Europe en titre, Chelsea espère bien conserver son titre en Ligue des Champions tout en tentant de déloger Manchester City de son trône de champion d'Angleterre en Premier League pour la saison 2021-2022. Pour cela, Thomas Tuchel peut compter sur un effectif quasiment inchangé et s'appuyer sur de solides bases.

Après avoir révélé le maillot domicile en fin de saison dernière puis le maillot extérieur le 29 juillet dernier, Nike, qui a signé un contrat de 15 ans avec les Blues leur rapportant près de 65 millions d'euros par an à partir de la saison 2017-2018, vient de dévoiler le maillot third que porteront les joueurs du club de l'ouest londonien loin de Stamford Bridge.

Sans véritable surprise, la marque à la virgule a continué dans la lignée des designs originaux conçus ces dernières années après les 11 années de règne d'adidas du côté de Chelsea. Cette année, du vert, du noir et du orange fluo composent le troisième maillot que vont arborer Thiago Silva, N'Golo Kanté ou encore Romelu Lukaku.

La partie supérieure du col, l'écusson de Chelsea, le logo de Nike, le sponsor maillot (l'opérateur de téléphonie mobile Three) au centre ainsi que le sponsor Hyundai sur la manche gauche du maillot et une bande verticale présente sur les côtés sont visibles dans ce orange assez clinquant.

The Third Kit collection looking 100% 🔥



Inspired by Nike ACG, this is a range purpose built for European nights. With neon flares and bold prints; care free for all conditions. #ItsAChelseaThing — Chelsea FC (@ChelseaFC) August 26, 2021

Le reste du maillot mêle donc des motifs au look peu commun vert et noir, toujours dans le style des tuniques réalisées ces dernières années par Nike pour Chelsea. À noter que l'intérieur du nouveau modèle de col conçu par la marque à la virgule laisse apparaître un motif semblable à une cible accompagné de l'inscription «The Pride of London» (la fierté de Londres).

Un short noir et des chaussettes noires accompagneront ce nouveau maillot, qui a d'ores et déjà provoqué la colère et l'incompréhension des fans des Blues sur les réseaux sociaux à l'encontre des dirigeants londoniens et de Nike quant au choix de cette tunique pour le moins osée mais très originale.

