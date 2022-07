Après le PSG et l'OL, l'AS Monaco à l'affût pour Adrien Rabiot

La suite après cette publicité

Rien ne va plus pour Adrien Rabiot à la Juventus. S'il a réalisé un exercice 2021/2022 complet avec 45 matches disputées sous les ordres de Massimiliano Allegri (dont 39 titularisations, 0 but et 2 passes décisives), le milieu de terrain français ne semble plus faire partie du plan des Bianconeri pour la saison prochaine, et ce malgré l'absence de longue durée de son compatriote Paul Pogba.

D'après les médias italiens, les dirigeants turinois chercheraient une porte de son sortie à l'international tricolore (29 sélections, 2 réalisations), après avoir bouclé trois grosses arrivées dans ce mercato estival (Pogba, Di Maria, Bremer). Après un intérêt du Paris Saint-Germain, finalement démenti par le board parisien comme nous vous l'avions révélé début juillet, et l'Olympique Lyonnais, un troisième club de Ligue 1 a décidé d'entrer dans la course...

Monaco veut renforcer son entrejeu

En effet, d'après les dernières informations de Sky Sport Italia, l'AS Monaco serait intéressée par les services du milieu formé au PSG, qui connaît bien la Ligue 1 et l'Europe puisqu'il a déjà disputé 163 matches de Ligue 1 et 55 matches de Ligue des Champions sous le maillot du club de la capitale. Sa probable arrivée devrait pallier numériquement le transfert à 100 millions d'euros (bonus compris) d'Aurélien Tchouameni au Real Madrid.

Le média transalpin ajoute que les deux directions attendraient le troisième tour de qualification pour la Coupe aux grandes oreilles, que disputera le club du Rocher en deux manches les 2 et 9 août prochains face au PSV Eindhoven. Une échéance importante non seulement pour l'ASM, mais également pour Adrien Rabiot, puisque la C1 pourrait être un argument important pour le choix de son futur club. Affaire à suivre...