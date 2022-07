Nice se sépare de Julien Fournier

Directeur exécutif de Nice entre 2011 et janvier 2019 puis directeur du football des Aiglons depuis août 2019, Julien Fournier a marqué de son empreinte la direction sportive du club azuréen depuis plus de 10 ans. Néanmoins, l'homme de 48 ans quitte le club comme nous vous l'avons révélé.

«L'’OGC Nice et Julien Fournier ont pris la décision de mettre un terme à leur collaboration. Suite à des divergences stratégiques, l’OGC Nice et Julien Fournier ont décidé d’un commun accord de suivre des chemins séparés. Le Club et son désormais ex-Directeur du Football conservent néanmoins un profond respect mutuel», peut-on lire dans un communiqué publié par l'OGC Nice.