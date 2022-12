Coupe du Monde 2022, Argentine - France : les gros doutes de l’arbitre chargé de la VAR pendant la finale

La suite après cette publicité

La finale de Coupe du Monde entre la France et l’Argentine aura tenu toutes ses promesses et restera à coup sûr dans les annales, grâce notamment aux nombreux rebondissements qui ont rendu la rencontre irrespirable. À quelques minutes de la fin du temps réglementaire, l’équipe de France s’est même procurée une nouvelle situation, mais l’arbitre de la rencontre en a décidé autrement. Il faut dire que le corps arbitral a été ciblé par les observateurs à cause de plusieurs situations litigieuses, dont celle sur Marcus Thuram.

Une situation extrêmement difficile à juger

L’attaquant français s’était écroulé au contact d’Enzo Fernandez dans la surface et a été sanctionné d’un carton jaune par Monsieur Marciniak, l’arbitre de la rencontre, pour simulation. Une situation sur laquelle la VAR n’est pas intervenue. Pourtant, l’arbitre chargé de la technologie vidéo lors de la finale a avoué avoir douté sur cette séquence lors d’une interview accordée à la chaine polonaise TVP Sport.

« J’ai eu trois penalties qui ont été très bien dictés par Szymon (Marciniak, l’arbitre principal). J’ai eu deux situations avec un carton rouge potentiel et une simulation extrêmement difficile de Thuram, et rappelons que parfois une simulation est dans la balance avec un penalty » a d’abord confié Tomasz Kwiatkowski, avant d’assurer qu’il s’agissait de la situation la plus difficile à juger. « Les arbitres VAR se fient souvent au premier sentiment. Dans cette situation, il s’agissait soit d’un penalty, soit d’une simulation. Dès que Szymon a décidé de la simulation, j’ai dit qu’il devait arrêter le jeu et que nous devions d’abord tout vérifier ».

« Lorsque vous êtes dans un fauteuil, tout semble simple »

« Heureusement, j’ai pu voir dès la première image que ce serait juste. La deuxième n’a fait que le confirmer pour moi. Eh bien, cela signifie que la décision prise sur le terrain était correcte. Nous avons tout analysé assez rapidement. Ce n’était pas une situation simple du point de vue de la VAR (…) C’était un match difficile et exigeant. Pour moi aussi, en termes d’émotions, de nombre d’incidents et de responsabilité impliquée », a encore ajouté le responsable VAR de la finale.

Une sortie qui devrait apporter de nouvelles critiques sur l’arbitrage de M. Szymon Marciniak, lors de la rencontre la plus importante de cette année 2022, mais Tomasz Kwiatkowski a tenu à répondre aux détracteurs et à soutenir son collègue : « Lorsque vous êtes assis dans un fauteuil, au chaud, que vous buvez une bière et mangez des chips, tout semble simple. J’ai eu la vie plus facile, grâce au fait que Szymon était brillant ». Une pétition avait d’ailleurs été lancée en ligne pour rejouer la finale par des supporters de l’équipe de France. Cette dernière ayant récolté déjà pas moins de 200 000 signatures.