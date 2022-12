Coupe du Monde 2022 : l’arbitre d’Argentine-France sort du silence !

La suite après cette publicité

Depuis dimanche dernier et la défaite de la France en finale de la Coupe du Monde face à l’Argentine (3-3, 4-2 aux t.a.b), Emiliano Martinez est devenu l’ennemi numéro 1 des Français. Mais l’arbitre de la rencontre, le Polonais Szymon Marciniak, a lui aussi eu droit à son lot de critiques. Entre le penalty généreux accordé à Angel Di Maria et un arbitrage jugé favorable aux Albicelestes, Marciniak n’a pas été épargné. Dans ses colonnes du lundi 19 décembre dernier, L’Équipe n’y allait d’ailleurs pas de main morte en lui infligeant un 2/10 avec le commentaire suivant.

« le Polonais Szymon Marciniak, arbitre expérimenté en Ligue des Champions, n’a pas été à la hauteur des circonstances, du moins dans sa mission. Le penalty accordé à Angel Di Maria était très limite, pas si loin de celui qu’il a refusé à Marcus Thuram, mais l’arbitre polonais de la VAR n’allait pas déjuger son compatriote devant le monde entier, et ce sont autant ses autres décisions qui ont déclenché colère et incompréhension : comment Cristian Romero, auteur de plusieurs fautes brutales, a-t-il pu finir le match sans avertissement ? »

À lire

Argentine - France : les notes du match

Marciniak répond à L’Équipe

Une charge virulente, sans oublier les accusations sur le troisième but argentin qui aurait dû être refusé parce que des remplaçants albicelestes étaient sur le terrain au même moment. Des reproches face auxquels Marciniak a répondu en rentrant au pays. En conférence de presse, l’arbitre polonais a rapidement évacué la polémique du troisième but en montrant une photo sur son téléphone portable. « Les Français n’ont pas mentionné cette photo, où vous pouvez voir comment il y a sept Français sur le terrain lorsque Mbappé marque un but. » Rien à dire, d’autant que sur l’occasion ratée de Randal Kolo Muani en toute fin de match, plusieurs remplaçants tricolores se trouvent là encore dans l’aire de jeu.

La suite après cette publicité

« Tout d’abord, cette situation (pour qu’elle soit sanctionnable) devrait affecter le jeu. Et quel a été l’impact des gars qui se sont levés et ont sauté sur le terrain ? C’est chercher la petite bête, on sait qu’un homme qui se noie attrape un rasoir. Il y a des journaux sérieux et ceux qui recherchent le buzz. Des amis, des grands arbitres de France, m’ont écrit. La réception était super. De nombreux professionnels et footballeurs nous ont envoyé des félicitations. Kylian Mbappé a dit que nous étions des super arbitres. Nous avons atteint le plafond de verre, mais il reste des choses à faire. » C’est dit !