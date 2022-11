Barça : le communiqué cinglant de Memphis Depay

La suite après cette publicité

Halloween n'est pas terminé à Barcelone. En effet, les pensionnaires du Camp Nou poursuivent leur chasse aux sorcières entamée depuis quelques mois maintenant. Cet été, Frenkie de Jong avait été poussé dans ses retranchements mais il avait tenu bon et était finalement resté en Catalogne. Depuis le début de saison, ce sont les anciens du vestiaire blaugrana, à savoir Gerard Piqué, Sergio Busquets et Jordi Alba, qui sont pointés du doigt par la direction. Et ils ne sont pas les seuls à être dans le viseur des têtes pensantes catalanes. Memphis Depay (28 ans) l'est également. Il l'est depuis cet été d'ailleurs. Lors du dernier mercato, les Culés, qui avaient besoin de vendre, ont tout fait pour le faire partir. Ce, malgré le fait qu'il ait été le meilleur buteur de l'équipe de Xavi en 2021-22. Mais ce n'était visiblement pas suffisant pour le Hollandais, qui avait notamment fait de gros efforts financiers pour signer au Barça. En guise de récompense, Joan Laporta et ses équipes lui ont donc montré la porte cet été. Ils n'étaient d'ailleurs pas loin de réussir leur coup puisque l'ancien capitaine de l'OL avait accepté de négocier avec la Juventus.

Toutefois, Memphis avait voulu poser ses conditions en exigeant un salaire très important, histoire de récupérer ce qu'il avait perdu en signant en Catalogne. Refroidie, la Vieille Dame a dit non et a misé sur Arkasdiusz Milik. De son côté, le Barça s'est résigné à garder l'international néerlandais, tout en espérant malgré tout une offre de dernière minute émanant de Chelsea, Tottenham ou Manchester United. Elle n'est jamais venue. Il est donc reparti pour une saison, lui qui savait qu'il ne serait qu'un simple remplaçant. Indisponible depuis la fin du mois de septembre, Memphis Depay (28 ans) n’est, cependant, plus en odeur de sainteté au FC Barcelone. Et récemment, des rumeurs ont entaché sa réputation. Le Batave est en effet accusé de ralentir son processus de guérison. Une information qui a fait bondir l’intéressé. « J’entends des rumeurs irrespectueuses comme quoi je ralentirais ma guérison. Les médias partagent des choses si facilement sans vraiment connaître les faits, ce qui, au final, crée un récit négatif autour de mon nom ! Ne manquez jamais de respect à mon professionnalisme », a-t-il posté sur Twitter.