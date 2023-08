Chelsea - Liverpool : les compositions officielles

Pas de reprise en douceur du côté de la Premier League. C’est le choc de cette première journée en Angleterre : Chelsea reçoit Liverpool à Stamford Bridge. La saison passée, les deux clubs ont connu une saison décevante sur le plan européen mais surtout en championnat. Les Blues avaient terminé douzièmes tandis que les Reds avaient manqué le top 4 en terminant cinquièmes. Lors du mercato estival, les deux écuries se sont renforcées en recrutant plusieurs joueurs et sont donc très attendues pour cette nouvelle saison. La rencontre est à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 17h30.

Pour ce premier match, Mauricio Pochettino lance trois recrues dans le grand bain : Sanchez pour garder le but, Disasi dans la défense à trois aux côtés de Silva et Colwill, de retour de prêt, et enfin Jackson sur le front de l’attaque avec le soutien de Sterling. En face, Jurgen Klopp, lui, fait confiance à deux de ses recrues : Mac Allister et Szoboszlai dans l’entre jeu. Le technicien allemand aligne quatre joueurs offensifs d’entrée avec Gakpo, Luis Diaz, Salah et enfin Diogo Jota tandis que l’international français Konaté débute en défense centrale aux côtés de Van Dijk.

Les compositions d’équipes :

Chelsea : Sanchez - Disasi, Silva, Colwill - James, Gallagher, Fernandez, Chukwuemeka, Chilwell - Sterling, Jackson

Liverpool : Alisson - Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson - Szoboszlai, Mac Allister - Salah, Jota, Gakpo, Diaz

