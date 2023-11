Real Sociedad - FC Barcelone : les compositions officielles

La 11e journée de Ligue 1 offre une jolie rencontre entre le FC Lorient et le RC Lens. A domicile, les Basques s’organisent dans un 4-4-2 où Alex Remiro occupe les cages avec Hamari Traoré, Igor Zubeldia, Robin Le Normand et Aihen Muñoz devant lui. Les ailes sont occupées par Takefusa Kubo et Brais Mendez alors que le double pivot est constitué de Martin Zubimendi et Mikel Merino. Enfin, Mikel Oyarzabal et Ander Barrenetxea sont associés en attaque.

Les Blaugranas optent de leur côté pour un 4-3-3 avec Marc-André ter Stegen comme dernier rempart derrière Jules Koundé, Ronald Araujo, Inigo Martinez et Alejandro Baldé. L’entrejeu est composé de Fermin Lopez, Ilkay Gündogan et Gavi. Seul en pointe, Robert Lewandowski peut compter sur Joao Cancelo et Joao Félix dans les couloirs.

Les compositions

Real Sociedad : Remiro – Traoré, Zubeldia, Le Normand, Muñoz – Kubo, Zubimendi, Merino, Mendez – Oyarzabal, Barrenetxea

FC Barcelone : Ter Stegen - Koundé, Martinez, Araujo, Baldé - Lopez, Gündogan, Gavi - Cancelo, Lewandowski, Félix