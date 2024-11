Reims - Lens : la frustration de Teddy Teuma

Le Stade de Reims n’a pas réalisé le meilleur match de son histoire, ce vendredi, contre Lens pour l’ouverture de la 13e journée de Ligue 1. Au-delà de cette défaite (0-2), au Stade Auguste-Delaune, la performance des joueurs de Luka Elsner laissait à désirer. Teddy Teuma, capitaine rémois, en a pleinement confiance. Interrogé par DAZN à l’issue du match, le joueur de 31 ans a fait part de son mécontentement.

« Il y a beaucoup de frustration. Hormis la performance qui n’a pas été top, j’ai la sensation qu’on n’a pas eu de caractère aujourd’hui. Lens en a montré beaucoup plus que nous. Les Lensois nous ont marché dessus et ont mérité leur victoire. C’était difficile, après on savait à quoi s’en tenir. Il nous a manqué du rythme, de l’envie. Quand tu ne gagnes pas tes duels, tu te fais bouffer. C’est vraiment la mentalité qui m’a surpris. J’ai l’impression qu’on a accepté de perdre alors qu’on ne doit jamais baisser les bras. Il n’y a pas tout à jeter à la poubelle, mais sur les dernières passes, les derniers tirs, eux avaient toujours une jambe qui trainait. Cela fait partie de la détermination. Ça me saoule bien. C’est très frustrant, on savait que c’était un match clé, on voulait se maintenir dans ce haut de tableau. Ce soir, on n’a pas assumé », a avancé le milieu de terrain international maltais.