Supporters excédés, charges de la police, poubelles incendiées : Valence sombre dans le chaos

Valence est plongé dans le chaos. Hier soir, l’équipe entraînée par Ruben Baraja recevait Las Palmas, bon dernier du classement de Liga. Une rencontre à fort enjeu puisque le club Che était 19e, avec trois points d’avance au coup d’envoi. Au final, Valence s’est incliné 3 buts à 2 et son adversaire du soir lui a refilé la place de lanterne rouge du championnat. De quoi tendre encore plus une situation qui était déjà explosive avant le début de la rencontre.

La suite après cette publicité

Face au naufrage de leur club chéri, des milliers de supporters valencians s’étaient donné rendez-vous quelques heures avant sur l’avenue de Suède, devant Mestalla. « Contre la tyrannie de Lim. Rassemblement sur l’avenir de Suède », annonçait l’association Libertad VCF. Leur but était bien évidemment de crier leur colère envers la direction du VCF. Das pancartes « Lim go home (Lim rentre chez toi) », « Layon Chan (la présidente, ndlr), menteuse » étaient visibles. La défaite des hommes de Baraja n’a donc forcément pas arrangé les choses, même si le coach de l’équipe extrait les supporters du VCF à ne pas tomber dans l’excès.

À lire

Liga : Las Palmas remporte une précieuse victoire face à Valence

Les supporters en ont marre

« Bien sûr, nous comprenons les doutes et les inquiétudes. Dans une situation comme celle-ci, la frustration, la tension, l’hystérie ne vont pas nous sortir de cette situation. Nous devons rester calmes, nous devons être conscients que cette situation n’est pas une coïncidence. (…) L’important maintenant est d’être unis, pourquoi devons-nous vivre avec cette situation ? Je refuse de penser que nos supporters ne sont pas assez intelligents pour savoir qu’en ce moment, le plus important est de soutenir l’équipe. (…) Les fans sont fatigués ou tendus, je comprends tout, mais ce n’est pas le moment de mettre le feu à l’équipe. » Un message qui n’a pas été écouté.

La suite après cette publicité

À l’issue de la rencontre, les abords de Mestalla ont été le théâtre de débordements. Les véhicules de la police ont chargé les supporters qui attendaient la direction et les joueurs devant l’entrée VIP du stade. « Vous n’allez pas sortir d’ici », criaient-ils. D’autres se sont rassemblés pour entrer des slogans hostiles à la direction, quand certains ont choisi d’incendier des poubelles. Les joueurs ont finalement dû attendre 0h30, soit une heure et demie après le coup de sifflet final pour pouvoir sortir du stade et regagner leur domicile. Valence va désormais devoir gérer sa mission maintien dans un climat plus que tendu. Il y a péril en la demeure.