Le FC Barcelone songe à vendre Gavi et Fermin Lopez !

Le FC Barcelone prépare un été plutôt animé, et ce quels que soient les résultats obtenus par l’équipe d’Hansi Flick sur la deuxième partie de saison. Les Catalans, qui sont revenus à cette fameuse règle du 1:1 du fair-play financier de la Liga qui leur permettra d’avoir plus de pouvoir d’achat pour recruter, vont ainsi pouvoir faire venir de nouvelles têtes sans les complications des précédents mercatos. Mais il risque tout de même d’y avoir des départs, notamment parce qu’il faudra quand même vendre pour financer ces arrivées.

Il y a des joueurs dont l’avenir est scellé, à l’image d’Ansu Fati, et d’autres qui ont de fortes chances de partir, comme Eric Garcia ou Pablo Torre. Il y a aussi les joueurs actuellement en prêt qui peuvent rapporter des chèques intéressants, à l’image de Clément Lenglet, que l’Atlético de Madrid veut récupérer définitivement, ou Alex Valle, prêté à Côme qui veut déjà l’enrôler. De même pour les joueurs déjà vendus mais sur qui le Barça se réserve des pourcentages à la revente, comme Francisco Trincao (Sporting) ou Oscar Mingueza (Celta).

Deux ventes surprenantes ?

Puis, vient une dernière catégorie dans laquelle on retrouve des joueurs plutôt importants et cotés, mais qui pourraient partir en cas de belle offre. C’est le cas de Ronald Araujo par exemple, ou de Frenkie de Jong. Comme l’indique Relevo, deux nouveaux joueurs font désormais partie de cette liste : Gavi et Fermin Lopez. En cas de proposition intéressante cet été, le FC Barcelone pourrait bien se séparer de ces deux joueurs, surtout si Hansi Flick continue de ne pas les considérer comme des titulaires d’ici la fin de la saison.

Une information assez surprenante, surtout dans le cas de Gavi, puisque ce dernier a toujours été considéré comme un des futurs piliers du club. Mais la réalité financière du Barça pourrait donc pousser la direction à se défaire d’un de ses joueurs les plus prometteurs. Cette saison, entre Liga et Ligue des Champions, il ne compte que 9 titularisations, pour 20 rencontres au total, disputant seulement 645 minutes sur les deux compétitions phare. Affaire à suivre…