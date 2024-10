Une légende mexicaine accusée de tentative de viol sur sa demi-soeur

Une légende mexicaine dans la tempête. Comme le rapporte El Financiero, l’ancien international mexicain Cuauhtémoc Blanco est accusé par sa demi-sœur de tentative de viol. Une enquête a été ouverte par le parquet après le dépôt d’une plainte ces derniers jours. Connu pour avoir étiré sa carrière jusqu’à l’âge de 42 ans, Blanco a également honoré 120 sélections sous le maillot de la Tri.

A ce jour, il est d’ailleurs le seul Mexicain à avoir remporté un prix dans une compétition internationale de la FIFA, à savoir le Ballon d’argent et le Soulier d’or lors de la Coupe des confédérations en 1999. Depuis 2015, il mène désormais une carrière politique, et officie comme gouverneur de l’État de Morelos depuis le 1er octobre 2018. Blanco est aussi en procédure devant la Cour fédérale des comptes, pour ne pas avoir pu être en mesure de prouver l’utilisation de plus de trois milliards de pesos (environ 141 millions d’euros) lors de son mandat.