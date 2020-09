Arsenal : Mikel Arteta juge les débuts de Gabriel

Arsenal a idéalement lancé sa saison en Premier League avec un large succès face à Fulham (3-0). Transféré du LOSC pour 26 millions d'euros, Gabriel n'a pas manqué ses débuts avec les Gunners. Titularisé en charnière centrale, le défenseur brésilien a même inscrit le deuxième but de sa nouvelle équipe. Une première tonitruante qui a ravi le manager d'Arsenal Mikel Arteta.

« Pour Gabriel c'était un gros challenge aujourd'hui de disputer ce match. Il n'avait pas joué au football depuis les six derniers mois et il a fait une performance incroyable. Idéalement, je voulais lui donner du temps car il s'entraîne seulement depuis quelques jours avec l'équipe et physiquement il n'avait pas joué un match officiel depuis six mois, donc il existait aussi un risque de blessure. Mais le crédit lui en revient, et il a bien joué, physiquement il était très bien et il était très heureux de jouer, » a ainsi décrypté Arteta dans des propos relayés par Sky Sports. Voilà qui devrait ravir le principal protagoniste.