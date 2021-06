Belgique : la petite pique de Romelu Lukaku à Cristiano Ronaldo

La suite après cette publicité

Ce week-end, après deux jours de repos sans match, les huitièmes de finale de l'Euro 2020 vont débuter. Avec une très grosse affiche en sortie de poules puisque ce dimanche, la Belgique affrontera le Portugal (21h, rencontre à suivre en direct commenté sur Foot Mercato). Forcément, plusieurs matchs dans le match seront suivis très attentivement, à l'image du duel entre Kevin De Bruyne et Bruno Fernandes mais aussi et surtout celui à distance opposant Romelu Lukaku à Cristiano Ronaldo.

Présent en conférence de presse ce vendredi, le buteur de l'Inter Milan a évoqué certains aspects du jeu du quintuple Ballon d'Or qu'il aimerait avoir... mais aussi le contraire. « Il a remporté le titre de meilleur buteur (de Serie A, NDLR), mais nous avons remporté le championnat. C'était particulièrement important de remporter ce titre et c'était mon objectif. (Au niveau des qualités individuelles) J'envie le dribble et le tir de Cristiano. Au contraire, je pense qu'il envie un peu ma force et ma visée, et notre jeu d'équipe », a ainsi lâché l'avant-centre des Diables Rouges. De quoi provoquer légèrement CR7 ?