Nice : Jonathan Clauss justifie son départ de l’OM

Une page se tourne pour Jonathan Clauss à l’Olympique de Marseille, un nouveau chapitre va s’ouvrir à l’OGC Nice. À la recherche d’un nouveau latéral droit pour la saison à venir, le Gym a profité du réseau de son nouvel entraîneur, Franck Haise, pour prospecter le marché français et a jeté son dévolu sur un ancien protégé du technicien de 53 ans : Jonathan Clauss. Après avoir essuyé de nombreux refus dans ce dossier, les Aiglons ont fini par obtenir gain de cause en bouclant la signature de l’international tricolore (13 sélections, 2 buts) suite à de longues négociations.

Ainsi, au sortir d’une visite médicale passée avec succès, le polyvalent latéral droit a signé un contrat de deux ans avec les Azuréens, plus une autre année en option. Une belle affaire pour l’OM qui récupère au passage un beau chèque, soit 5 millions d’euros plus des bonus pouvant atteindre le million d’euros en fonction des performances du joueur de 31 ans, mais aussi pour Nice qui s’attache les services d’un élément expérimenté, fort de quatre belles saisons en Ligue 1.

Jonathan Clauss voulait changer d’air

Officiellement présenté devant la presse quelques jours après sa signature, Jonathan Clauss s’est livré sur les motifs qui l’ont poussé à choisir l’OGC Nice. Hormis la perspective de retrouver Franck Haise, l’entraîneur qui lui avait permis de franchir un nouveau cap à Lens en accédant à l’équipe de France, le principal concerné affirme avoir été surtourt séduit par le projet proposé par INEOS. «Si je serais venu sans Franck Haise ? Oui. Nice est un club qui grandit. Cela se voit rien qu’à travers les infrastructures, les résultats sur les dernières saisons et le fait que le club joue l’Europe. Je connais le staff, c’est un peu plus mais ce n’est pas le critère principal que je recherchais pour la suite de ma carrière», concédait dans un premier temps l’ancien joueur de Bielefeld.

Un choix qui peut également se justifier par la fin de son aventure sur la Canebière. Longtemps considéré comme un joueur incontournable à l’OM, le latéral droit avait été publiquement critiqué par ses dirigeants pour son manque d’implication au quotidien. Un contexte loin d’être favorable qui a visiblement pesé dans la balance au moment de trancher sur son avenir à l’heure où il ressentait le besoin de trouver un cadre plus apaisé comme il l’a expliqué devant les caméras. «Effectivement, cela a joué dans ma décision. Je savais où j’allais mettre les pieds (à Marseille ndlr). Je connaissais l’environnement. J’ai peut-être aujourd’hui besoin de me retrouver dans le travail et le sérieux, éviter les bruits de couloirs qui sont sortis, mais qui font partie de la vie d’un joueur de foot. Aujourd’hui, je suis juste content d’être là et de travailler avec les personnes qui m’entourent», a-t-il ajouté. «En quête d’un nouveau challenge et désireux d’apporter toute son expérience à Nice», Jonathan Clauss retrouvera également l’Europe avec les Aiglons.